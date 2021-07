Brasil perde para a covid-19 o engenheiro Sérgio Storch, fundador da Juprog, a rede de Judeus Brasileiros Progressistas

247 - O engenheiro Sérgio Storch, fundador da rede Juprog, de Judeus Brasileiros Progressistas, e da Frente Inter-Religiosa Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, com forte atuação no combate à violência e na defesa dos direitos humanos, faleceu nesta quinta-feira 1, vítima da covid-19. Aos 71 anos de idade, Storch estava internado e não resistiu à inflamação respiratória.

Em paralelo à sua atividade política, Storch construiu uma brilhante carreira no setor corporativo. Formado em Engenharia Mecânica de Produção pela Escola Politécnica da USP, e com mestrado em Administração pela Sloan School of Management, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Storch foi diretor financeiro da HP, diretor da consultoria Gartner Group e fundador da consultoria Egrégora.

No mundo empresarial, desenvolveu processos de transformação organizacional em grandes corporações, médias e pequenas empresas, governos e prefeituras. Como consultor da Egrégora, Storch também teve papel decisivo na organização empresarial da Editora 247, que edita o site Brasil 247 e a TV 247. “Perdemos hoje para a covid um grande brasileiro, que dedicou sua vida aos direitos humanos e foi também um ótimo amigo”, diz o jornalista Leonardo Attuch, editor do 247. “Ele teve papel fundamental na nossa organização interna e deixa muitas lembranças positivas, especialmente porque seu grande motor era a defesa da democracia e dos direitos humanos”.

Assista, abaixo, uma entrevista que Storch concedeu ao linguista Gustavo Conde, na TV 247, em 2019:

