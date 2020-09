Brasil pode retaliar países que o boicotarem por questões ambientais, diz general Heleno

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou ainda que as queimadas no Pantanal foram acidentais edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou nesta terça-feira, 22, que o Brasil pode retaliar países que adotem políticas de boicotes a produtos brasileiros por questões ambientais.

Ele afirmou ainda que as queimadas no Pantanal foram acidentais, em discurso feito pouco antes de Jair Bolsonaro mentir descaradamente na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Diante da escalada dos incêndios na Amazônia e no Pantanal, o Brasil vem sendo alvo de críticas por ONGs, empresas e países por não conter o desflorestamento.

Cientistas têm apontado indícios de participação humana nas queimadas para favorecer a especulação fundiária e denunciado o governo Bolsonaro pela sua falta de ação e até seu estímulo em relação às queimadas.