Brasil precisa de um presidente com laço forte com trabalhadores como Lula, diz presidente da CUT

Sérgio Nobre participa do lançamento do Movimento Juntos Pelo Brasil, que reúne centrais, partidos e personalidades em torno da pré-candidatura de Lula edit

Apoie o 247

ICL

Cut - "Hoje é um dia histórico para o país”, afirmou o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, ao chegar no local do lançamento do Movimento Juntos pelo Brasil, que está reunindo sindicalistas, trabalhadores, parlamentares e personalidades que apoiam a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência da República, na manhã deste sábado (7), no Expo Center Norte, em São Paulo.

Uma das prioridades para o país é o combate à fome que voltou a fazer parte da vida de cerca de 20 milhões de brasileiros, por causa da política econômica do governo de Jair Bolsonaro (PL) que aprofundou a crise econômica no país e esse movimento é fundamental para isso, disse Sérgio Nobre.

“A prioridade é o combate à fome. Era algo que estava erradicado quando Lula terminou seu segundo mandato. Agora, é com tristeza que vemos as pessoas em filas de açougues brigando por restos de carne, ossos”, ressaltou o dirigente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É tarefa imediata fazer o povo voltar a comer- Sérgio Nobre

O caminho para resolver os problemas do país, como a fome, o desemprego e a miséria, segundo o presidente da CUT, é o desenvolvimento sustentável do país, que passa por políticas que priorizem a geração de emprego e renda. “Outro flagelo do Brasil é o desemprego. Temos que gerar emprego e a maneira mais rápida é retomar obras que estavam paralisadas, como estradas, infraestrutura, moradias, isso gera milhares de empregos”, disse Sérgio Nobre, elecando outras prioridades. Entre elas, implementar um programa de distribuição de renda que atenda, de fato às necessidades dos brasileiros mais pobres e que tenha abrangência, ou seja, chegue a mais pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quando o dinheiro chega, a pessoa passa a consumir, passa a comprar. Isso faz a produção aumentar e, produzindo, gera mais emprego”, explica Sérgio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o Brasil voltar ao caminho de desenvolvimento, Lula é o político com mais experiência, o ‘mais indicado’ para reconstruir o Brasil, disse ele. “É um anseio da classe trabalhadora. O país precisa de alguém com laço forte com os trabalhadores e Lula tem esse laço, por isso, hoje é um dia histórico”.

Evento

Além de Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, que deve participar por vídeo porque contraiu a Covid-19, estão no local do evento presidentes e lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, e das centrais sindicais CUT, Força, UGT, CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor, além representantes dos movimentos sociais e personalidades. Além da militância que está fazendo uma festa nos arredores do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE