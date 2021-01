Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul para impedir variante do coronavírus

De acordo com portaria do governo federal, ficam proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul edit

247 - O governo federal publicou nesta terça-feira (26) uma portaria que proíbe a entrada no País de passageiros vindos da África do Sul, para evitar o impacto da nova variante da Covid-19. No Brasil, pesquisadores do Instituto D´Or diagnosticaram uma paciente reinfectada com o novo coronavírus (covid-19) na Bahia. A variante foi encontrada originalmente no país sul-africano.

De acordo com o texto publicado, ficam proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul.

A medida também suspende a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos quatorze dias.

O texto foi assinado pelos ministros Eduardo Pazuello (Saúde), Walter Braga Netto (Casa Civil) e André Mendonça (Justiça e Segurança Pública).

