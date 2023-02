Brasil quer começar construção de satélite com a China em seis meses, diz Luciana Santos

Apoie o 247

Sputnik - A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse à Sputnik nesta terça-feira (28) que o Brasil quer em seis meses começar a construir um novo satélite do Programa de Satélites de Recursos Terrestres (CBERS-6) com a China.

"Nossa esperança é começar a construir o CBERS-6 nos próximos meses. Isso é essencial para fortalecer nossas agências de monitoramento da Amazônia e realizar estudos climáticos", disse Santos.

A ideia, afirmou a ministra, é que o Brasil volte a ter seu papel de "protagonista" após o "desmantelamiento" ocorrido durante a administração anterior.

"Estamos colocando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como protagonista das políticas públicas de ciência do governo federal, recuperando seu papel de indutor do desenvolvimento científico e tecnológico do país [...] ao chegarmos ao ministério, vimos o desmonte de políticas e o completo isolamento dos atores que integram o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação", declarou Santos.

