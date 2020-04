Brasil recebe 500 mil testes rápidos para diagnóstico do coronavírus

247 - O Brasil recebeu 500 mil testes rápidos para diagnóstico do coronavírus. Eles foram comprados pelo Ministério da Saúde e chegaram nesta quarta-feira, 22, e deverão ser distribuídos nos estados ainda esta semana. De acordo com o ministério, foram comprados 10 milhões de testes RT-PCR que identificam o coronavírus logo no início, quando ainda está agindo no organismo.

A pasta também informa que já foram distribuídos mais de 2,5 milhões de testes para diagnóstico de Covid-19 em todo o país. Deste total, 524.536 mil são testes RT-PCR e 2 milhões são testes rápidos, que detectam a presença de anticorpos no organismo e são realizados entre o sétimo e décimo dia do surgimento dos sintomas da doença.

