Brasil recebe nova remessa de 1 milhão de vacinas da Pfizer

247 - Nova remessa com 1.053.000 de doses de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 4, no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). As doses irão para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, sendo este o 37º lote do imunizante já entregue ao governo federal.

As vacinas serão distribuídas pelo governo federal para os estados e municípios. Com este lote, a farmacêutica norte-americana Pfizer já entregou 32 milhões de doses ao governo brasileiro.

Faltam ainda 15 milhões, das 17 milhões de doses da Pfizer que estão previstas até o dia 22 de agosto, segundo representante da empresa no Brasil.

