Brasil recebe primeiros 4 caças F-39 Gripen da sueca Saab

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Brasil recebeu nesta quinta-feira na Suécia as quatro primeiras aeronaves F-39 Gripen compradas da fabricante sueca Saab, informou a Força Aérea Brasileira (FAB).

A entrega dos caças, que fazem parte de uma aquisição de 36 aeronaves no total, foi feita ao comandante da FAB, tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior.

“Recebo as quatro primeiras aeronaves Gripen que irão equipar a nossa Força Aérea, possibilitando o cumprimento da nossa missão primordial de defesa no nosso país", disse Baptista Junior em comunicado.

"Muitos foram àqueles que, com trabalho e esforço, acreditaram no Programa Gripen, um contrato que iniciou em 2014, após processo de desenvolvimento de sete anos, e em breve essas aeronaves estarão chegando em nosso país”, acrescentou.

No ano passado, a primeira aeronave da parceria chegou a ser batizada pelo presidente Jair Bolsonaro em solenidade do Dia do Aviador, em Brasília.

A compra dos caças por parte da FAB foi efetivada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com um investimento estimado de 4 bilhões de dólares.

