Brasil registra 114 casos de violência política apenas em 2023, diz estudo

247 - O Brasil registrou um preocupante aumento de casos de violência política nos primeiros três meses de 2023, de acordo com dados do Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, foram registrados 114 casos, o que representa um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 2022, que foram anos eleitorais e historicamente apresentam um crescimento nas ocorrências desse tipo de violência no país.

Os dados divulgados nesta segunda-feira (17) e reportagem do portal CNN Brasil revelam que ameaças, homicídios e outros crimes relacionados a divergências políticas ainda persistem mesmo nos primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que o Partido dos Trabalhadores (PT) é a legenda com o maior número de vítimas identificadas.

Esses números evidenciam a preocupante situação da violência política no Brasil, que continua a ser uma realidade triste e alarmante. É fundamental que as autoridades tomem medidas efetivas para garantir a segurança e proteção dos cidadãos, independente de suas orientações políticas, e que sejam promovidas ações de conscientização e respeito ao diálogo e à diversidade de opiniões no cenário político do país. A violência política é inaceitável e compromete a democracia e a estabilidade social. É responsabilidade de todos lutar por um ambiente político saudável e pacífico, onde as diferenças sejam respeitadas e os direitos dos cidadãos sejam protegidos.

