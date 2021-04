Brasil registra 3.774 mortes por Covid-19 em 24 horas e ultrapassa marca de 365 mil vítimas

247 - O Brasil superou a marca de 365 mil mortes por coronavírus nesta quinta-feira (15), com 3.774 vítimas nas últimas 24 horas, acumulando 365.954 óbitos. A média semanal de mortes, ficou em 2.952.

O número de novas infecções registrados nesta quinta-feira foi de 80.529, com o total de 13.758.093 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.