Brasil registra mais 653 mortes da COVID-19 e óbitos chegam a 22.666

O Ministério da Saúde divulgou neste domingo (24), mais 15.813 casos do novo coronavírus no Brasil. Total chega a 363.211

Sputnik News - Segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado neste domingo (24), foram confirmados mais 15.813 casos do novo coronavírus no Brasil, fazendo total chegar a 363.211

No sábado, o aumento de mortes foi de 965, enquanto o acréscimo de novos novos casos foi de 16.508.

Até o momento, 149.911 pacientes foram considerados curados. Além disso, 190.634 casos estão em acompanhamento.

Das mortes confirmadas nas últimas 24 horas, 275 aconteceram nos últimos três dias. Outros 3.544 óbitos sob investigação.

Em função da demora para os testes para COVID-19 ficarem prontos, as mortes contabilizadas no balanço diário do governo podem ter ocorrido há mais de uma semana.

O Brasil é hoje o segundo país do mundo com maior número de casos do novo coronavírus, atrás somente dos Estados Unidos.

EUA proíbem entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil

A Organização Mundial da Saúde indica que a América do Sul é o novo epicentro global da COVID-19. Anteriormente, esse posto foi dos EUA, da Europa e, no inicio da pandemia, da China.

O governo estadunidense decidiu barrar a entrada no país de estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias em razão do crescimento da doença no país.

