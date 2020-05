Brasil registra média diária de dois médicos mortos pela Covid-19

Brasil já registra a morte de 113 médicos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Com 39 casos, o Rio registra o maior número de óbitos de médicos em nível nacional edit

247 - O Brasil já registra a morte de 113 médicos desde o início da pandemia do novo coronavírus. O número corresponde a uma média de dois óbitos por dia desde o dia 16 de março, quando a primeira morte em decorrência da Covid-19 foi registrada.

Segundo reportagem o jornal O Globo, com 39 casos, o Rio registra o maior número de óbitos de médicos em nível nacional em função da doença. Em seguida aparece o Pará, com 27 mortes, e São Paulo, com 26.

Ainda conforme a reportagem, também foram registradas mortes de médicos em Pernambuco (6), Amazonas, Minas e Paraíba, 4 em cada estado, Ceará e Rio Grande do Norte, 3 em cada estado, Paraná e Bahia, com 2 mortes por estado, além de Alagoas e Santa Catarina, com um óbito em cada unidade da federação.

Do total de médicos vitimados pela Covid-19, 27 óbitos foram de profissionais com mais de 60 anos e inseridos no grupo de risco para a doença. O número corresponde a 30% das mortes destes profissionais desde o início da pandemia.

