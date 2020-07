Brasil se aproxima de 2,5 milhões de casos da covid e tem mais de 88 mil mortes

Brasil de Fato - Os dados divulgados nesta terça-feira (28) pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) mostram que o Brasil já tem oficialmente 2.480.888 registros pessoas infectadas pela covid-19 desde que o novo coronavírus foi registrado pela primeira vez no país. Entre segunda (27) e terça-feira (28) 38.513 brasileiros receberam a confirmação de que estão com a doença.

O Distrito Federal se juntou a lista de unidades da federação com mais de 100 mil casos e contabiliza 100.726 infectados.Outros sete estados também fazem parte dessa relação: São Paulo (487.654), Ceará (165.550), Rio de Janeiro (159.639), Bahia (153.313), Pará (150.185), Minas Gerais (116.645) e Maranhão (115.988).

O número de mortes no Brasil soma agora 88.470 pessoas. Nas 24 horas entre segunda (27 e terça-feira (28), o registro de óbitos chegou a 852. A taxa de letalidade nacional está em 3,6%. No entanto, pelo menos cinco estados estão em situação pior. Os cenários mais preocupantes estão no Rio de Janeiro, em que a porcentagem chega a 8,2% e Pernambuco, com índice em 7.2%. São Paulo, Ceará e Pará também tem registros superiores à média nacional.

Em todo o mundo, já são mais de 16,5 milhões de infectados. Junto com Estados Unidos e Índia, o Brasil tem quase metade desses registros. Os óbitos globais ultrapassam 650 mil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos em todo o planeta praticamente dobraram nas últimas seis semanas.

O que é o novo coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

