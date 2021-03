Brasil tem 1.114 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e média móvel de óbitos bate novo recorde

Sputnik - De acordo com o mais recente levantamento de casos de Covid-19 no Brasil, o número total de infectados chegou a 11.058.490. A média móvel de mortes no país nos últimos sete dias chegou a 1.540, registrando um novo recorde na média de óbitos por semana desde o início da pandemia.

Desde o dia 27 de fevereiro, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil vem registrando recordes por dez dias seguidos. Além disso, foi registrado que o país teve uma média móvel acima de mil mortes por 47 dias seguidos.

​Em relação ao índice de 14 dias atrás, a média móvel de óbitos por coronavírus teve um aumento de 41%, revelando uma tendência de alta nas mortes.

Já o balanço da vacinação no país mostrou que 8.497.929 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra o coronavírus, totalizando 4,01% da população brasileira. A segunda dose da vacina foi aplicada a 2.718.147 pessoas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.