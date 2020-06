Brasil tem 1.185 novas mortes por coronavírus, segundo consórcio de jornais

Ao todo, são 38.497 óbitos e 742.084 pessoas infectadas, 97 mortes e 2.581 infectados a mais do que o informado pelo governo federal edit

Revista Fórum - O Brasil registrou nesta terça-feira (9) 1.185 novas mortes por covid-19 e 31.197 novos casos, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, são 38.497 óbitos e 742.084 pessoas infectadas, 97 mortes e 2.581 infectados a mais do que o informado pelo governo federal.

Os dados são fruto de uma colaboração entre O Estado de S. Paulo, Extra, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e UOL para reunir e informar números sobre o coronavírus.

As informações são coletadas com as Secretarias de Saúde de cada estado e o balanço é fechado às 20h de cada dia. Não foram contabilizados números de Mato Grosso, que não informou os dados até o horário limite.

