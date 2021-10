Brasil tem 3.775 vias públicas que homenageiam líderes e torturadores da ditadura militar

Apoie o 247

Por Judite Cypreste, Metrópoles - Em 3.775 vias públicas do país, indivíduos que estão na lista de torturadores e responsáveis por crimes cometidos durante a ditadura militar são homenageados. A relação de nomes consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, e aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de tortura e assassinatos no período entre 1964 e 1985.

Ruas, travessas e avenidas homenageiam figuras como o general de Exército e presidente da República (1969-1974) Emilio Garrastazú Médici, que criou em seu governo os Destacamentos de Operações de Informações-Centros de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), usados para coordenar o combate a opositores políticos no país.

Outro homenageado é o marechal do Exército Castello Branco, primeiro a assumir o governo do país após a deposição do então presidente eleito democraticamente, João Goulart, o Jango, em 1964. Castello Branco é o nome mais recorrente em ruas de cidades do Brasil: são 351 vias.

