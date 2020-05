Brasil tem 3º maior número de novos casos de coronavírus em 24 horas no mundo

Revista Fórum - O Brasil teve o terceiro maior número de novos casos confirmados da Covid 19 no mundo em 24 horas. Os dados fazem parte do informe diário da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado na noite desta terça-feira (5) em Genebra e publicado pelo correspondente do UOL Jamil Chade.

De acordo com os dados, o Brasil somou 4.588 novos casos da doença no período de 24 horas, desde que a entidade publicou seu informe de segunda (4). A coleta da informação da OMS foi concluída na manhã desta terça e, portanto, não contabiliza os novos números que o governo brasileiro deve anunciar no final do dia.

Pela contagem da OMS, o Brasil é superado em casos diários pelos EUA, como 29,2 mil novos infectados, e pela Rússia, com 10,1 mil novos casos em 24 horas. O Brasil superou o Reino Unido, que apareceu com 3,9 mil novos casos. No total, o Brasil aparece no informe com 101,1 mil casos e 7 mil mortes.

