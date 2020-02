Brasil tem apenas um caso suspeito de coronavírus

De acordo com informação divulgada nesta quinta-feira (20) pelo Ministério da Sáude, uma criança de 2 anos, em São Paulo, é o único caso suspeito de coronavírus no país edit

Sputnik Brasil - O Brasil tem apenas um caso suspeito do novo coronavírus, informou nesta quinta-feira (20) o Ministério da Saúde.

Uma criança de 2 anos de idade, em São Paulo, é considerada suspeita desde quarta-feira por ter um histórico de viagem à China , mas não à Wuhan, o epicentro da contaminação. A informação foi divulgada por representantes do Ministério da Saúde, citado pela Agência Brasil.

O ministério trabalha com a possibilidade de aumento dos casos suspeitos , principalmente a partir do final de abril, quando as doenças respiratórias começam a aparecer no país.

"Não quer dizer que não possa aumentar. Podemos ter mudanças de definição de casos no futuro se um outro país entrar como área e transmissão ocidental. É muito dinâmico e prematuro dizer que vai continuar baixo", disse o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson de Oliveira.