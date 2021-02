Brasil tem aumento de 5% nos assassinatos em 2020

247 - O número de assassinatos aumentou 5% no Brasil em 2020 na comparação com 2019, de acordo com o índice nacional de homicídios com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Os dados foram publicados pelo portal G1.

Foram registradas 43.892 mortes violentas no ano passado, contra 41.730 em 2019 - 2.162 mortes a mais.

As estatísticas são referentes a vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), a latrocínios e a lesões corporais seguidas de morte.

Ao todo, 14 estados apresentaram aumento de assassinatos no período. De acordo com os dados, quatro estados tiveram altas superiores a 15%: Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí.

