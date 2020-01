Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

247 - O Brasil tem nove casos suspeitos de coronavírus, informou nesta quarta-feira 29 o Ministério da Saúde em coletiva de imprensa. A pasta passará a divulgar boletins diários, às 16h, com atualizações sobre o tema.

Participaram da coletiva nesta quarta João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde, e Julio Croda, secretário substituto da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Eles também informaram que houve 33 notificações no País e que quatro casos foram descartados, entre eles um no Paraná e outro no Rio Grande do Sul. As localidades dos nove casos suspeitos são nos seguintes estados: MG: 1; RJ: 1; SC: 2; SP: 3; PR: 1; CE: 1.

Dados do coronavírus no Brasil

- 33 notificações

- 9 casos suspeitos

- 0 casos prováveis e confirmados

- 4 casos descartados

- 20 excluídos