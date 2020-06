Brasil tem novo vírus da zika com potencial epidêmico

Pesquisadores da Fiocruz Bahia anunciaram a descoberta de uma nova linhagem do vírus da zika em circulação pelo Brasil. Eles detectaram uma cepa de origem africana, com potencial de originar uma nova epidemia deste tipo de arbovirose edit

247 - Um novo tipo de vírus da zika foi identificado por cientistas da Fiocruz. O estudo foi publicado no periódico "International Journal of Infectious Diseases". A cepa de origem africana circulou no ano passado no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

José Kasprzykowski, um dos autores do estudo da Cidacs da Fiocruz Bahia, afirma que “o vírus da zika tem diversos tipos regionais e duas linhagens genômicas, o que implica em patogêneses distintas. De 2015 a 2018, o zika brasileiro apresentava 100% de suas características da linhagem asiática. Porém, a partir de 2019, observamos amostras da linhagem africana, com características e consequências ainda desconhecidas. Isso não causaria a repetição de uma epidemia que já aconteceu, mas a reentrada do vírus.”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “pela distância geográfica dos dois estados, um localizado no Sul e outro no Sudeste do país, e a diferença de hospedeiros, os cientistas acreditam que essa linhagem já possa estar circulando no país há algum tempo. E que ela tem potencial epidêmico.”

