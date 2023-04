Brasil teve mais de 10 ataques a creches e escolas desde 2011

Apoie o 247

ICL

247 - O Brasil já teve ao menos 12 ataques do tipo em creches e escolas, de acordo com levantamento do G1. Em 7 de abril de 2011, ocorreu o primeiro: um massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, chocou o país. Na manhã daquele dia, o atirador, um ex-aluno do colégio sem antecedentes criminais, matou 12 crianças, feriu mais de dez estudantes e cometeu suicídio depois.

O mais recente aconteceu nesta quarta-feira (5), quando um homem invadiu uma escola em Blumenau (SC) com uma machadinha e matou quatro crianças. Na semana passada, um aluno esfaqueou e matou uma professora em uma escola da capital paulista. Relembre:

Quatro crianças morreram após serem atacadas por um homem que invadiu a creche Bom Pastor, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (5), portando uma machadinha.Um outra criança foi socorrida com gravidade, segundo os bombeiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.