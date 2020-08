Brasil teve uma mulher assassinada a cada duas horas em 2018; maioria das vítimas é negra

No total, foram 4.519 vítimas de homicídio, representando uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino edit

247 - No Brasil, uma mulher foi assassinada a cada duas horas em 2018, segundo o Atlas da Violência 2020, divulgado nesta quinta-feira, 27. No total, foram 4.519 vítimas de homicídio, representando uma taxa de 4,3 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino.

De forma geral, a taxa de homicídios contra mulheres teve queda de 9% entre 2017 e 2018, mas isso ocorre por conta da situação das mulheres brancas. A maioria (68%) das vítimas era negra e a taxa que é praticamente o dobro na comparação com não negras.

De 2008 a 2018, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 12,4%, contra queda de 11,7% de não negras.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.