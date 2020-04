Brasil ultrapassa 50 mil casos de coronavírus e bate recorde pela segunda vez de mortes diárias

Relatório do Ministério da Saúde informa que o País tem 52.992 casos, com 3.503 ocorrências nas últimas 24 horas edit

247 - O Brasil ultrapassou os 50 mil casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira, 24, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O relatório informa que o País tem 52.992 casos, com 3.503 ocorrências nas últimas 24 horas. Pelo segundo dia, registrou recorde de mortes diárias pelo vírus, com 357 novos óbitos, chegando ao total de 3.670. Trata-se além disso da semana com mais mortes pelo vírus, com 1.323 casos.

