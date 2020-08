Brasil ultrapassa marca de 103 mil mortes por coronavírus

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença no Brasil registrando 25.571 mortos desde o início da pandemia. Ao todo, 639.562 pessoas já se contaminaram com a Covid-19 edit

(ANSA) - O Brasil registrou mais 1.274 mortes pelo novo coronavírus Sars-CoV-2 em um período de 24 horas, elevando o número total para 103.026, informou o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (11).

A taxa de letalidade está em 3,3%, enquanto o índice de mortalidade é de 49 pessoas por 100 mil habitantes.

De acordo com o balanço, existem 3.109.630 casos da Covid-19 em todo território brasileiro, um acréscimo de 52.160 novos contágios entre ontem e hoje.

Ainda conforme o Conass, a taxa de incidência continua crescendo, com 1.479,7 pessoas por cada 100 mil cidadãos.

Geralmente, as terças-feiras são os dias com mais ocorrências, já que muitos óbitos e diagnósticos feitos no final de semana só são processados às segundas e entram no balanço do dia seguinte.

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença no Brasil registrando 25.571 mortos desde o início da pandemia. Ao todo, 639.562 pessoas já se contaminaram com a Covid-19.

Hoje, o território governado por João Doria registrou 420 óbitos em 24 horas, o segundo maior valor de mortes já contabilizado em um dia em São Paulo. O recorde de mortes diários aconteceu em 23 de junho, com 434 registros.

No ranking de estados mais atingidos pela pandemia, a Bahia se mantém em segundo lugar com mais contaminados (198.767). O Rio de Janeiro é o quarto nas infecções (182.563) e o segundo em falecimentos (14.212). O Ceará se mantém em terceiro no número de óbitos, com 7.893, e nos casos (190.550).

Atualmente, o Brasil é o segundo país mais atingido pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.