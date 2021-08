Brasil vive ambiente 'incivilizado' e de 'mexerico', diz Gilmar Mendes

Ministro do STF avaliou que muitas crises são criadas com base em teorias da conspiração edit

Eduardo Simões, Reuters - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta sexta-feira em entrevista à GloboNews que o Brasil vive um ambiente "incivilizado" e tomado por "mexericos" e "fofocas", no qual muitas crises são criadas com base em teorias da conspiração.

Ao mesmo tempo, o decano do Supremo - ministro que está há mais tempo na corte - fez a avaliação de que as instituições brasileiras são resilientes e mostraram isso ao longo de várias crises desde a promulgação da Constituição em 1988.

