Brasil vive 'catástrofe humanitária' por falha na resposta à Covid-19, diz ONG Médicos Sem Fronteiras

Sputnik - A organização Médicos Sem Fronteira (MSF) divulgou um comunicado nesta quinta-feira (15) com um apelo para que o Brasil tome medidas a nível nacional para prevenir mortes evitáveis pela COVID-19, reconhecendo a gravidade da crise sanitária.

De acordo com o presidente internacional da MSF, o médico Christos Christou, as autoridades brasileiras desdenharam do disseminação descontrolada da COVID-19 durante o ano passado. Para o médico, a recusa do Brasil em adotar medidas de saúde pública baseadas em evidências fez com que "muitos morressem prematuramente".

"A resposta no Brasil precisa de uma redefinição urgente, com base na ciência e bem coordenada para evitar mais mortes evitáveis e a destruição do outrora prestigioso sistema de saúde brasileiro", afirmou Christou no comunicado.

Segundo o presidente internacional da organização, a "falha na resposta à COVID-19 conduz o Brasil à catástrofe humanitária".

​Entre as críticas ao governo brasileiro no combate à pandemia, a MSF citou a propagação de desinformação sobre medidas de prevenção, como distanciamento e uso de máscaras, e a defesa de medicamentos sem comprovação de eficácia contra o coronavírus, como cloroquina e ivermectina.

"As medidas de saúde pública se tornaram um campo de batalha político no Brasil. Como resultado, as políticas baseadas na ciência estão associadas a opiniões políticas, em vez da necessidade de proteger os indivíduos e suas comunidades da covid-19", completou Christou.

O comunicado da MSF lembra também que, na semana passada, 11% do total de novos casos e 26,2% das mortes por COVID-19 em todo o mundo ocorreram no Brasil.

Para a organização, os números de óbitos e novas infecções no país são "cifras estarrecedoras", que representam "um indicativo claro da falta de habilidade das autoridades em lidar com a crise humanitária e de saúde que atinge o país e do seu fracasso em proteger os brasileiros, especialmente os mais vulneráveis, do vírus".

