Brasil vive nas cidades do interior segunda onda de infecção de Covid-19

A abertura precoce das atividades nas cidades do interior do Brasil está provocando um aumento de novas infecções e mortes causadas pelo novo coronavírus, a segunda onda da Covid-19

247 - Surgiu nos últimos dias uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus nas cidades interioranas do Brasil, com a abertura precoce das atividades e uma maior circulação de pessoas provenientes das capitais.

Segundo Suzana Margareth Lobo, presidente da Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), a chamada interiorização da Covid-19 vai sendo engrossada pelo fim do isolamento, informa o jornalista Fernando Canzian em reportagem na Folha de S.Paulo.

Os hospitais em cidades do interior de São Paulo tiveram que abrir novos leitos e as UTIs começam a ficar cheias rapidamente.

Em Uberlândia (MG), que começou a reabrir a economia no final de abril, a virada de maio para junho registrou um salto de 72% nos casos confirmados e de 55% nas mortes pela Covid-19.

Nessa cidade, 72% das mortes pela Covid-19 registradas até agora ocorreram depois da reabertura econômica.

Em São João del Rei (Minas Gerais), também houve um súbito aumento no número de casos confirmados após a reabertura, há duas semanas.

No Distrito Federal, a volta do comércio em Brasília no final de maio também levou a uma uma maior disseminação de casos para as cidades satélites do entorno.

No Nordeste, a região de fronteira entre Pernambuco, Bahia e Piauí é uma das que mais vêm sendo atingidas pelo fato de ter uma circulação maior de pessoas dos três estados. Como apenas 505 dos 5.570 municípios do país têm UTIs, muitos dos novos pacientes do interior precisarão agora ser transportados e atendidos em leitos nas cidades maiores.

