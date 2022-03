Brasileiros na Ucrânia sobre auxílio de Arthur do Val: "não ajudou nada"

Apoie o 247

ICL

247 - Brasileiros que estão na Ucrânia desmentiram o deputado e fundador do MBL, Arthur do Val (conhecido como Mamãe Falei), que disse que foi ao país em meio à guerra para prestar solidariedade e que ajudou atletas a voltar para casa.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, neste domingo (13), Mamãe Falei disse que na Ucrânia fez "entrevistas, ajudamos a cinco brasileiros, jogadores, a encontrarem o caminho para casa".

Segundo reportagem de Sara Baptista, do UOL, essa versão da história não é confirmada pelos jogadores nem pelo brasileiro que os recebeu na Eslováquia, assim que conseguiram passar a fronteira da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Victor Adame, um dos jogadores, afirma que o deputado "não ajudou em nada". João Paulo Araújo, economista que mora em Kosice, na Eslováquia, e recebeu os cinco em sua casa depois que eles cruzaram a fronteira da Ucrânia, diz que o MBL sugeriu que fosse criado um financiamento coletivo, solução que ele considerou inadequada porque não seria rápida o suficiente.

Victor reforçou que contaram com o apoio do consulado brasileiro, que colocaram funcionários na estação de trem em Lviv e levaram comida e carregadores portáteis para os celulares.

João, por sua vez, conta que enquanto ele e outros rapazes estavam aguardando para voltar ao Brasil, foi procurado pelo MBL, que o encontrou por meio de outro brasileiro que mora na região. Eles pediram para fazer uma entrevista com os jogadores, que foi posteriormente divulgada no canal do deputado Arthur do Val no youtube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mudança dos jogadores do Brasil para a Ucrânia foi paga pelo clube para o qual jogavam. "O jogador explicou que até o momento em que deram a entrevista a Arthur do Val e Renan dos Santos, eles estavam esperando para voltar ao Brasil em um voo de repatriação do Itamaraty que eles acreditavam que sairia da Polônia ou da Romênia", destaca a reportagem.

"Nós teríamos que buscar outra maneira de voltar, por nossa conta. Entramos em contato com algumas pessoas e uma delas era o deputado Arthur do Val, que praticamente não ajudou em nada", afirma.

João diz que teve a iniciativa de entrar novamente em contato com o MBL na esperança de que Arthur do Val pudesse articular uma ajuda como parlamentar. Como o próprio deputado reitera, porém, ele foi à Ucrânia por conta própria, na condição de cidadão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

João explicou também que tinha encontrado passagens para os jovens que custavam 600 euros cada, o equivalente a cerca de R$ 20 mil no total. O MBL afirma ter arrecadado via financiamento coletivo mais de R$ 200 mil.

"O contato, porém, foi infrutífero. Victor Adame refuta que tenha recebido qualquer ajuda de Arthur do Val", completa a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE