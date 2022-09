Breno Altman diz que mais provável é 2º turno entre Lula e Bolsonaro: "preparemo-nos para uma guerra"

Para o jornalista, a diferença entre Lula e Bolsonaro deverá ser inferior a dez pontos no primeiro turno edit

247 - O jornalista Breno Altman afirmou neste sabado (10) que a maior probabilidade é de haver segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Pelo Twitter, Altman disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro deverá ser inferior a dez pontos. "Na segunda volta, a atual campanha festeira do líder petista terá que se transformar na maior mobilização social da história", afirmou o jornalista.

Ipespe/Abrapel: Lula mantém 44% e Bolsonaro vai para 36%

Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado, 10, aponta novamente o ex-presidente Lula (PT) na liderança da disputa presidencial. O candidato petista tem 44% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 35%.

No levantamento anterior, em 3 de setembro, Lula aparecia com 44%, e Bolsonaro, com 35%. Portanto, houve uma diminuição de 9 para 8 pontos da diferença entre os dois principais candidatos.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), com 8%. Depois vêm Simone Tebet (MDB), com 5%; e Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%.

Mil e cem pessoas foram entrevistadas por telefone entre os dias 7 e 9 de setembro. O levantamento tem 95,45% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07606/2022.

