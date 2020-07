Breno Altman: Forças Armadas serão desmoralizadas pelo governo Bolsonaro

Jornalista considera que as Forças Armadas devem ser diretamente responsabilizadas pelo desastre do governo. “O que restará desse governo, seja no plano econômico, social ou cultural é um desastre absoluto e ele não existiria sem apoio do Exército”, diz. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Breno Altman, editor do site Opera Mundi, avalia que as Forças Armadas devem ser diretamente responsabilizadas pelo desastre do governo de Jair Bolsonaro, que de acordo com levantamento do TCU, tem mais de seis mil militares ocupando cargos civis.

“O que restará desse governo, seja no plano econômico, social ou cultural é um desastre absoluto e esse governo não existiria sem o apoio do Exército. Deve ser dito com nome e sobrenome quem é o responsável por essa situação”, afirma o jornalista em participação no Bom Dia 247.

“Novamente o Exército brasileiro responde como partido fardado do capital e que presta um desserviço ao país”, acrescenta.

Altman avalia ainda que os generais que integram o governo também precisam ser responsabilizados criminalmente no futuro. “Em algum momento irá se discutir, em algum tribunal, essas barbaridades do governo Bolsonaro em relação à Covid-19”.

Saiba mais

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou duramente as Forças Armadas no final de semana passado por participarem do desmonte do Ministério da Saúde, em plena pandemia de coronavírus. Segundo ele, os militares são coniventes com o "genocídio" que acontece no governo neste momento.

“Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde”, afirmou o ministro, que disse ainda que “não é aceitável que se tenha esse vazio” no cargo central do ministério. As declarações foram feitas durante live em que o ministro participou no último sábado (11) com Drauzio Varella e Luiz Henrique Mandetta, promovida pela revista Istoé.

