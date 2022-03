Breno Altman: se eleito, novo governo Lula tem tarefa urgente de intervir na Petrobras e recuperar ativos privatizados

O jornalista Breno Altman também defendeu a “revogação dos preços alinhados ao dólar e resgate do regime de partilha” edit

247 - O jornalista Breno Altman destacou que, se o ex-presidente Lula (PT) for eleito este ano, o futuro governo terá a tarefa “urgente” de “intervenção na Petrobras, com recuperação de ativos privatizados, revogação dos preços alinhados ao dólar e resgate do regime de partilha”.

Segundo ele, “são medidas essenciais para combater a inflação e retomar investimentos”.

