Breno: Ciro decidiu estrear na mobilização com o MBL, isso é bastante revelador de seu descaminho

247 - O jornalista Breno Altman lembrou que Ciro Gomes (PDT) “não participou em qualquer dos atos contra Bolsonaro, nem os convocou”, e agora “resolveu fazer sua estreia na mobilização convocada pelo MBL”, organização golpista e de extrema direita. “Isso é bastante revelador de seu descaminho”, declarou.

“Ciro Gomes não participou em qualquer dos atos contra Bolsonaro, nem os convocou. Aliás, trabalhou contra as manifestações de esquerda no 7S. Resolveu fazer sua estreia na mobilização convocada pelo MBL. Isso é bastante revelador de seu descaminho”, escreveu no Twitter neste sábado, 11.

September 11, 2021

