Bresser-Pereira: 'Pelé foi um herói do Brasil'

247 — O economista Luiz Carlos Bresser-Pereira homenageou Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29, lutando contra um câncer de cólon. “Pelé, que morreu ontem, foi um herói do Brasil”, afirmou. “Toda a imprensa o está homenageando merecidamente. Foi um grande jogador de futebol e um cidadão exemplar, lutou pelo Brasil, e nos tornou orgulhosos de sermos brasileiros”, continuou no Twitter.

“Toda nação tem seus heróis. A França teve Napoleão e De Gaule; os Estados Unidos, Washington, Lincoln, e Franklin Delano Roosevelt. O Brasil, José Bonifácio, Getúlio Vargas, Pelé, e agora desponta um novo herói, Lula, que venceu a Hidra de Lerna e garantiu a democracia”.

“Uma nação honra os seus heróis porque eles representam a construção de uma nação que é uma construção de todos nós. A imprensa os homenageia, como está homenageando agora Pelé, porque sabe que a nação brasileira assim o exige”.

“Mas essa nação é alienada, como é a grande imprensa e as elites econômicas que ela representa, e não compreende que os interesses das nações mais poderosas não são os mesmos que os nossos”.

“A grande imprensa e as elites econômicas repetem as ideias e obedecem às recomendações do Norte Global, que o povo, sem suficiente autonomia, não é capaz de criticar”.

“Assim, honramos nossos heróis, mas não honramos a nação brasileira que é a sua razão de ser. E assim economia brasileira permanece quase-estagnada, a desigualdade aumenta, e os direitos humanos ficam em segundo plano”.

