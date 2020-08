Bretas autoriza Temer a viajar para o Líbano

Juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal do Rio, autorizou Michel Temer - investigado pela Lava Jato - a viajar para o Líbano. Ele irá chefiar uma missão do Brasil no país do Oriente Médio devido a explosão no porto de Beirute que deixou mais de 150 mortos e cerca de 6 mil feridos edit

247 - O juiz Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal do Rio, autorizou Michel Temer a viajar para o Líbano. Temer, que é investigado pela Lava Jato, precisa de autorização para deixar o país. Ele foi convidado por Jair Bolsonaro para chefiar uma missão no país do Oriente Médio, entre os dias 12 e 15 de agosto, devido a explosão no porto de Beirute que deixou mais de 150 mortos e cerca de 6 mil feridos.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, a autorização para que Temer deixe o Brasil foi concedida poucos minutos após o advogado Eduardo Carnelós ingressar com o pedido. Ele apresentou o documento do Diário Oficial da União que atestava que o emedebista fará parte da representação brasileira no Líbano.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.