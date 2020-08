Bretas, que mandou prender secretário de Doria, é candidato a vaga no STF

O juiz da Lava Jato Marcelo Bretas tem proximidade com Bolsonaro, que irá indicar o próximo nome a ocupar uma cadeira no STF edit

247 - O juiz da Lava Jato Marcelo Bretas, que determinou a prisão do secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, aliado então do governador João Doria, é um dos candidatos para ocupar uma vaga no STF.

Líderes de partido viram na decisão de Bretas um ato de propaganda do juiz para alcançar uma cadeira na Suprema Corte, já que atingiu diretamente o governo de Doria, desafeto de Jair Bolsonaro.

O próximo ministro do STF será indicado por Bolsonaro, a quem Bretas nutre apreço.

