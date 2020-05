Brian Mier: Weintraub faz plágio de Hitler e depois se vitimiza

O jornalista Brian Mier condena a declaração do ministro da educação, Abraham Weintraub, que associou o nazismo à operação feita pela PF. “Weintraub faz plágio de Hitler e depois se vitimiza, uma completa falta de respeito com o povo judaico”, enfatiza o jornalista edit

247 - O jornalista Brian Mier, em análise concedida ao programa Bom dia 247, condena a declaração do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que associou o nazismo à operação feita pela Polícia Federal (PF) de combate às fake news. “Weintraub faz plágio de Hitler e depois se vitimiza, uma completa falta de respeito com o povo judaico”, enfatiza o jornalista.

O ministro comparou a operação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a chamada Noite dos Cristais, que marcou o início a perseguição sistemática dos nazistas aos judeus na Alemanha nos anos 1930.

O jornalista denuncia que, em 2019, o ministro realizou uma palestra citando o livro do Hitler, “Mein Kampf” [Minha Luta]. “Ele apenas trocou a palavra judeu por comunistas”.

“Na palestra, ele diz que os comunistas estão no topo da pirâmide e que são donos da mídia, o que é uma mentira deslavada”, acrescenta ele.

Mier diz que é uma grande vergonha “um membro do governo brasileiro imitar Hitler”.

Embaixada rechaça declaração de Weintraub

A baixada de Israel no Brasil repudiou nesta quinta-feira (28) a declaração de Weintraub e afirmou em nota que usar elementos do holocausto no discurso político "banaliza sua memória e a tragédia do povo judeu".

