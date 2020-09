Brigadista que morreu após ter 80% do corpo queimado tentou salvar animais de incêndio, diz colega

O brigadista Welington Fernando Peres Silva tentou salvar a vida dos animais que tentavam fugir de incêndio florestal no sudoeste de Goiás, mas perdeu a vida 11 dias após ter 80% do corpo queimado edit

247 - O brigadista Welington Fernando Peres Silva, de 41 anos, que morreu na última terça-feira (1º), após ter 80% do corpo queimado, tentou salvar animais do incêndio, em Chapadão do Céu, sudoeste de Goiás.

Segundo o colega de trabalho Jardeu de Souza, o Welington lutou bravamente para tentar apagar o fogo que atingia os bichos.

A reportagem do portal G1 destaca que “o corpo de Welington foi enterrado no Cemitério São Rafael, em Chapadão do Céu, na noite de quarta-feira. Por causa da pandemia de Covid-19, o corpo dele foi velado apenas por duas horas. A Prefeitura de Chapadão do Ceú declarou luto na cidade em razão da morte do brigadista, servidor do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio).”

A matéria ainda acrescenta que “o acidente que deixou o brigadista gravemente ferido aconteceu no dia 21 de agosto. Ele precisou ser transportado, em estado grave, por um helicóptero dos bombeiros de Chapadão do Céu para o Hugol, em Goiânia. Ele ficou 11 dias internado no hospital.”

