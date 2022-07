BTG/FSB: eleitores de Ciro e Tebet são os mais indecisos e maioria tem Lula como 2ª opção

Segundo o levantamento telefônico, 37% dos eleitores de Ciro Gomes e 18% dos de Simone Tebet podem migrar para a candidatura Lula já no primeiro turno edit

247 - Levantamento telefônico do Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual - fundado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) - divulgado nesta segunda-feira (11) mostra que os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB) são os mais indecisos e a maioria tem Lula como segunda opção.

Entre os ciristas, 62% dizem que podem mudar o voto no primeiro turno, contra 34% que afirmam que a decisão já está tomada. Os números entre os eleitores de Simone Tebet são de 63% e 37%, respectivamente.

Para efeito de comparação, entre os eleitores de Lula (PT), líder de intenções de voto, 84% dizem que o voto não mudará, contra 15% de indecisos.

O levantamento também mostra que 37% dos eleitores de Ciro Gomes têm Lula como segunda opção de voto, assim como 18% dos eleitores de Tebet.

No segundo turno, 54% dos eleitores de Ciro e 35% dos que optariam por Tebet no primeiro turno seguiriam com Lula.

O levantamento ouviu 2.000 por telefone entre 8 e 10 de julho e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09292/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

