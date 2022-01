Busca de Lula e Ciro Gomes pelo apoio de Marina Silva racha a Rede

Partido se encontra dividido entre aceitar o convite do PDT para a ex-ministra ser vice na chapa de Ciro ou apoiar Lula, que lidera todas as pesquisas edit

247 - A tentativa do pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, de angariar o apoio da ex-ministra Marina Silva (Rede) nas eleições deste ano esbarra em um racha interno dentro do partido da ex-ministra. Enquanto uma ala defende a união da Rede com o PDT - Ciro já convidou a ex-ministra para ser a sua vice -, outros integrantes da legenda querem que o partido se una ao PT, que deverá ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, confirmou a tentativa de aproximação com Marina, mas disse que o apoio ainda não está fechado. “Não avançou. Está em discussão. Não tem nada fechado. Tem uma discussão interna deles, uma divisãozinha também (na Rede)”, disse Lupi ao jornal O Estado de S. Paulo. Nesta sexta-feira (21), no lançamento da sua pré-candidatura, Ciro disse que ainda “é cedo” para falar em vice, mas elogiou a ex-ministra.

Também nesta sexta-feira, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que defende uma união com o PT, se reuniu com Lula em São Paulo. Randolfe vem atuando como interlocutor entre o ex-presidente e Marina, que se afastou de Lula em 2009.

