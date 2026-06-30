Buscando estancar sangria, Valdemar tenta levar Michelle a evento com Flávio

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tenta convencer a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a participar de um evento ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do partido à Presidência. A agenda, voltada a mulheres da direita, está prevista para esta quarta-feira (1º), em meio ao esforço da legenda para conter o desgaste interno no bolsonarismo. As informações são da CNN Brasil.

Valdemar e Michelle têm reunião marcada para a tarde desta terça-feira (30), na sede do PL, em Brasília. O dirigente pretende pedir que a ex-primeira-dama faça um gesto político em direção a Flávio e compareça ao encontro organizado pela campanha do senador.

Michelle, no entanto, já indicou a aliados que não pretende participar da agenda. Interlocutores da ex-primeira-dama afirmam que o evento foi articulado de forma isolada pela campanha de Flávio e que ela não foi chamada para participar da organização, apesar de presidir o PL Mulher desde 2023.

A ausência de Michelle no encontro teria peso simbólico para a campanha de Flávio. Ela é considerada uma das principais lideranças do bolsonarismo junto ao eleitorado feminino, segmento apontado como estratégico para ampliar a competitividade do senador na disputa presidencial.

Parlamentares próximas da ex-primeira-dama também não devem comparecer ao evento. Entre elas está a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das aliadas políticas de Michelle e figura influente entre mulheres conservadoras e evangélicas.

Nos bastidores, deputados de direita avaliam que a resistência de Michelle é um movimento de autopreservação de imagem. Ao marcar distância de Flávio, a ex-primeira-dama também evitaria se associar a eventuais efeitos políticos da investigação relacionada ao filme “Dark Horse”, cinebiografia inspirada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A crise entre Michelle e Flávio ganhou força após a divulgação de vídeos da ex-primeira-dama nas redes sociais. Desde então, dirigentes e aliados do PL passaram a atuar para reduzir o impacto do episódio e evitar que o atrito familiar contamine a pré-campanha do senador.

Na semana passada, Valdemar antecipou seu retorno ao Brasil para tentar mediar a crise. À CNN, o presidente do PL afirmou que conversaria pessoalmente com Flávio e Michelle. “Em primeiro lugar, vou falar com Flavio e Michelle pessoalmente”, disse o dirigente.

Em manifestação pública anterior, Valdemar buscou minimizar o conflito e afirmou que divergências fazem parte da política. O dirigente também indicou que tentaria conversar com os envolvidos antes de novas manifestações públicas sobre o caso.

O atrito entre Michelle e Flávio foi exposto publicamente após a ex-primeira-dama relatar desconforto com o tratamento recebido do senador em uma conversa telefônica. Segundo a CNN, Michelle afirmou em vídeo que teria sido desrespeitada e maltratada pelo enteado.

A tensão ocorre em um momento sensível para o PL, que tenta organizar a estratégia eleitoral de 2026 e consolidar Flávio Bolsonaro como nome do partido na disputa presidencial. A participação de Michelle em agendas públicas é vista como peça importante para mobilizar a base bolsonarista e reduzir resistências em segmentos do eleitorado.

A reunião desta terça-feira, portanto, passou a ser tratada internamente como uma tentativa de recomposição. O objetivo de Valdemar é evitar que a divisão entre Michelle e Flávio se transforme em um obstáculo maior para a construção da pré-campanha do senador.