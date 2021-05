Buscas pelo termo "Lula" e sobre como se filiar ao PT disparam no Google

Após pesquisa Datafolha que mostrou vitória do ex-presidente Lula sobre Jair Bolsonaro em 2022, buscas sobre como se filiar ao PT disparam no Google entre às 18h e 19h, logo que veio à público a pesquisa eleitoral edit

Fórum - Nesta quarta-feira (13) foi divulgada uma pesquisa Datafolha, a primeira desde que Lula restabeleceu seus direitos políticos, que mostra o petista liderando com ampla vantagem a corrida pela presidência da República nas eleições de 2022.

Os números do levantamento, rapidamente, fizeram o termo “Lula” chegar à lista de assuntos mais comentados do Twitter. Na rede social, também viralizou uma postagem do cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do premiado filme Bacurau, afirmando, após a divulgação do estudo, que “é hora de se filiar ao PT”.

Essa repercussão refletiu nas buscas por “Lula” e sobre como se filiar ao PT no Google. Dados da plataforma Google Trends mostram que a procura pelo nome do ex-presidente no buscador atingiu seu maior pico, analisando o período de uma semana – entre os dias 6 e 13 de maio -, justamente às 19h do dia 12 de maio, uma hora após a pesquisa Datafolha ser divulgada.

Analisando o gráfico, é possível observar que às 18h do dia 12 as buscas pelo termo “Lula” começam a subir vertiginosamente. O Google Trends faz uma escala de 0 a 100 na popularidade do assunto e a procura pelo nome do ex-presidente no buscador saltou do índice 40 às 17h para o índice máximo de 100 às 19h.

