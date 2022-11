Buscas por avião da FAB desaparecido entram no segundo dia

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - As buscas pelo avião da Força Aérea Brasileira desaparecido em Santa Catarina entraram no segundo dia neste sábado 5. Pela manhã, a FAB anunciou que assumiu o controle da operação, que até então vinha sendo coordenada pelo Corpo de Bombeiros no estado.

A aeronave da FAB desapareceu na tarde de sexta-feira 4 na região metropolitana de Florianópolis, em uma área de mata fechada. A bordo estavam dois militares que participavam de um treinamento, mas ainda não tiveram a identidade divulgada.

As buscas foram iniciadas assim que o sinal de comunicação com a aeronave foi interrompido e ela sumiu do radar. A operação foi mantida durante toda a noite e continuou ao longo da manhã deste sábado, desta vez com a participação de outras aeronaves da FAB. Os bombeiros seguem por terra.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.