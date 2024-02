Buscas por fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró têm mais de 300 agentes de segurança, helicópteros e drones

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) entram no terceiro dia nesta sexta-feira (16). Ao todo, mais de 300 agentes de segurança trabalham desde a quarta-feira (14) para capturá-los. De acordo com apuração do G1, estão empenhados: 100 agentes da Polícia Federal; 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal; 100 agentes das forças policiais locais (civil e militar); 3 helicópteros (1 da PRF, 1 da PF e 1 da Secretaria de Segurança Pública do RN); Drones (com equipamentos termais) e cães farejadores.

Os agentes partirão de Brasília em uma aeronave da PF. O envio dos grupos foi definido pelas cúpulas das polícias em acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na quinta-feira (15).

continua após o anúncio

A fuga dos integrantes do Comando Vermelho foi a primeira registrada em um presídio federal na história.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: