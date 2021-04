Butantan retoma produção da Coronavac e promete 5 milhões de doses até começo de maio

247 - O Instituto Butantan retomou a produção da vacina Coronavac. De acordo com o governo de São Paulo, a próxima entrega ao Plano Nacional de Imunização (PNI), com 5 milhões de doses, está prevista até a primeira semana de maio.

No último dia 7, o Butantan confirmou que o envase da Coronavac estava paralisado havia 10 dias após um atraso no envio do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) que chegaria da China. Com a entrega do carregamento de 3 mil litros do produto nesta semana, o instituto retomou a operação de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade das vacinas, informa O Estado de S.Paulo.





