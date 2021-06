Caçada a serial killer provoca briga entre governadores do DF e de Goiás

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, criticou o trabalho da polícia de Goiás para capturar Lázaro Barbosa, conhecido como o “serial killer do DF” edit

247 - O governador do Goiás, Ronaldo Caiado, rebateu a fala de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, que afirmou que Lázaro Barbosa, responsável pela chacina de uma família e que vem protagonizando uma fuga de mais de uma semana na região, tem feito a força-tarefa policial local "quase como de boba". A reportagem é do portal Congresso em Foco.

A declaração de Ibaneis foi dada nesta quarta-feira (16). Pelas redes sociais, Caiado disse não admitir o tratamento dispensado aos policiais goianos e que os militares são o "orgulho" do estado. "Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles", alfinetou o político.

“Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do País, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas”, disse Caiado.

Desde o dia 9 de junho cerca de 200 homens da Polícia Militar tentam capturar o homem que já fez diversos reféns, roubou carros, trocou tiros com policiais e vem se escondendo na mata durante o dia e invadindo fazendas a noite. A força-tarefa do DF e de Goiás utiliza helicópteros, drones, cães farejadores para tentar prender Lázaro Barbosa.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás alega que a dificuldade maior para capturá-lo é por conta do seu conhecimento da região, além de possuir habilidade para se esconder na mata.

