Cacique Raoni reúne lideranças indígenas no Xingu contra ameaças de Bolsonaro

Revista Fórum - Cerca de 450 lideranças indígenas de todo o país, homens e mulheres, participam do Encontro dos Povos Mebengokrê, que se iniciou nesta terça-feira (14) e é organizado por uma das vozes mais respeitadas mundialmente sobre meio ambiente e luta indígena, Cacique Raoni. Encontro acontece na Terra Indígena Capoto Jarina, às margens do rio Xingu, no Mato Grosso, e vai até sexta-feira (17).

O tema central de debate será as crescentes ameaças aos povos originários no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro. Questões como demarcação de terras, mega empreendimentos que afetam territórios e desmonte das políticas indigenistas são alguns dos temas que serão abordados.

“Nos últimos 12 meses, o mundo vem acompanhando a crescente onda de ameaça aos povos tradicionais brasileiros. Nesta oportunidade, indígenas de diferentes gerações pretendem elaborar um plano de ação em conjunto para enfrentar o problema”, diz a organização do evento.

