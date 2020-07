Cacique Raoni se recupera da Covid-19 e recebe alta de hospital

Sputnik - Neste sábado (25), o cacique Raoni, liderança da etnia Kayapó e notável ativista indígenas, recebeu alta de hospital após nove dias internado.

O ativista estava internado em um hospital de Sinop, no Mato Grosso do Sul. Raoni tratava de infecções no intestino no hospital.

Conforme publicou o portal G1, os médicos do hospital confirmaram que Raoni chegou a um estágio preocupante e correu risco de vida, mas que seu quadro agora está controlado e que não há mais riscos.

O governo estadual de Mato Grosso do Sul disponibilizou um avião para que Raoni seja transportado até a aldeia Metuktire.

Cacique Raoni é uma das lideranças indígenas mais conhecidas do Brasil e também internacionalmente. Articulador de movimentos em prol dos direitos dos povos indígenas, o cacique foi recebido recentemente pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para pedir apoio em defesa da Amazônia.

