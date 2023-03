Cade analisará se Petrobrás pratica preços abusivos com reoneração

Apoie o 247

ICL

247 — O Conselho Administrativo de Política Econômica (Cade), ligado ao Ministério da Justiça, vai analisar se a Petrobrás pratica política abusiva de preços, informou o Uol . Uma investigação aberta em janeiro do ano passado deve verificar se a reoneração dos combustíveis, anunciada na terça-feira, 28, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), resultará em valores exagerados para o consumidor.

Haddad alegou que o impacto das medidas do governo para o motorista dependeria da “estrutura do mercado” e prometeu dialogar com o Cade para tentar evitar apropriação do ganho na ponta. Os efeitos da reoneração serão analisados no caso já em tramitação, informou a colunista Carolina Brígido.

O inquérito administrativo, afirma a reportagem, condutas da empresa sobre eventual definição de preços de gasolina, diesel e outros derivados de petróleo significativamente acima do nível de preços de concorrência no mercado nacional — indícios de prática de condutas anticompetitivas que afetam o mercado de refino de petróleo.

O Cade também abriu procedimento em janeiro deste ano para investigar se há prática de cartel em postos de combustíveis do Distrito Federal. O Cade, por lei, pode tomar decisões para evitar o desrespeito à livre concorrência e, portanto, aos interesses dos consumidores brasileiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.