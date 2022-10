'Cade investigar institutos de pesquisa á cloaca do autoritarismo e do desvio de finalidade', diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

247, com Reuters - O jornalista Reinaldo Azevedo, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 13, afirmou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) investigar os institutos de pesquisa “é a cloaca do autoritarismo e do desvio de finalidade”.

“Não estão na lista os que apontavam dianteira folgada de Bolsonaro, por exemplo”, lembrou em publicação no Twitter. “É o aparelho de Estado contra os que eles consideram adversários. Amostra do que viria se Bolsonaro vencesse”, destacou.

O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou nesta quinta-feira que a Superintendência-Geral da autarquia investigue os institutos de pesquisa por suposta ação coordenada no primeiro turno das eleições, diante da diferença entre o cenário das pesquisas e o resultado efetivo do pleito.

A investigação foi determinada por Alexandre Cordeiro Macedo através de ofício ao superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto e Souza. Além disso, houve determinação para uma investigação paralela especificamente contra Ipec, Ipespe e Datafolha.

Grande parte dos institutos de pesquisas apontavam uma vantagem maior do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta releição, do que a vista nas eleições. Alguns, inclusive, mostravam possibilidade de vitória do petista sem necessidade de um segundo turno.

